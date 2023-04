Granja Viana ganha hortifruti com ambiente temático e conceito exclusivo

Além do setor de hortifruti, loja tem adega, açougue, peixaria, floricultura, mercearia, frios e laticínios, autosserviço, padaria, rotisseria e biscoiteria; saiba mais

Foto: Divulgação / Oba Hortifruti

Com ambiente temático, inspirado em fazendas do mundo todo, e conceito exclusivo, a rede Oba Hortifruti inaugurará nesta quinta-feira (6) uma unidade na Granja Viana, em Cotia. O local tem uma estrutura de madeira, no estilo rústico, e decorações típicas, além de contar com a presença de personagens interativos que garantem a diversão das crianças e também dos adultos.





A loja, localizada no km 22,8 da rodovia Raposo Tavares, gerou 120 empregos e garante proporcionar uma nova experiência de compra para moradores e visitantes da região. São mais de 70 unidades da rede espalhadas pelos estados de São Paulo, Goiás e Distrito Federal.





DIFERENCIAIS





O setor de hortifrúti, carro-chefe da rede, oferece grande variedade de frutas, legumes, verduras e cogumelos. Os alimentos, segundo a empresa, são colhidos no tempo certo, higienizados, embalados e transportados no mesmo dia da colheita até as lojas da rede.





“Nossa logística com centros de distribuição próprios garante a entrega diária de frutas, legumes e verduras frescos e saudáveis. Fazemos questão de acompanhar toda a produção desde a origem”, diz Janaína Borges, gerente de Marketing do Oba Hortifruti.





As lojas Oba têm uma seção exclusiva de frutas e legumes picados, mix de saldas, sucos naturais prontos para consumo, saladas de frutas e várias opções que facilitam o preparo.





Além disso, a unidade possui adega, açougue, peixaria, floricultura, mercearia, frios e laticínios, autosserviço, padaria, rotisseria e biscoiteria. As compras também poderão ser feitas on-line, no site ou aplicativo, e as entregas serão realizadas pelo serviço de delivery, de segunda a sábado, das 8h até 16h.





SERVIÇO





OBA FARM GRANJA VIANA





Endereço: Rodovia Raposo Tavares, 22.800 -- Granja Viana, Cotia

Horário de Funcionamento: todos os dias, das 7h às 22h

Estacionamento gratuito

Inauguração: 6 de abril, às 9h