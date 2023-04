Casa de Assados em Cotia oferece diversas opções de almoço para Sexta-Feira Santa

Além da Sexta-Feira Santa, a casa abrirá no domingo de Páscoa com um cardápio especial; comércio atende delivery e retirada no local; saiba mais





#Publi: A Casa de Assados Jardim Central, em Cotia, está preparando um cardápio especial para a Sexta-Feira Santa, no próximo dia 7. O comércio, que fica na Av. Brasil, 177, no Jd Central, trabalha apenas com retirada no local e serviço de delivery, tanto pelo aplicativo próprio quanto pelo Ifood.





bacalhoada, antepasto de berinjela, risoto de camarão, filé de merluza empanado, cação ao molho e maionese de atum (os preços e demais produtos você confere AQUI). Entre as opções, a casa oferece:(os preços e demais produtos









[LEIA MAIS SOBRE A CASA AQUI]. Em Cotia, a Casa de Assados Jd Central é uma das mais antigas no ramo. Desde 2005, o local é conhecido na cidade por ter o “melhor frango assado da região”





PÁSCOA





Para o domingo de Páscoa, que será comemorado no próximo dia 9, a Casa de Assados também terá opções para o almoço completo em família. Veja abaixo algumas opções:





- Lasanha à bolonhesa;





- Arroz à grega;





- Salada de maionese





- Pernil assado;





- Pudim de elite condensado;





- Pavê de chocolate;





- Torta de limão





Além das opções avulsas, o tradicional comércio da cidade também oferecerá um combo especial, com: uma peça de pernil + um frango com batatas + 500g de salada de maionese + 500g de arroz com legumes + um pudim de leite condensado. E tudo isso por apenas R$ 160, incluindo uma COCA-COLA GRÁTIS!





SERVIÇO





Casa de Assados Jardim Central (Av. Brasil, 177, Jd Central, Cotia-SP)





Contato (encomendas e delivery): (11) 91089-2836