Integrantes de quadrilha especializada em roubo de caminhões são presos em Cotia

Ação foi uma continuidade das investigações que sucederam a prisão de parte do grupo; saiba mais

Foto: Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu, na segunda-feira (24), em Cotia, mais cinco integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de caminhões. A ação foi uma continuidade das investigações que sucederam a prisão de parte do grupo, responsável pelo roubo de um caminhão, seguido de sequestro do motorista e extorsão. A prisão foi realizada por policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).





Os trabalhos policiais realizados pela 2ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptação de Cargas (Divecar) seguiram no encalço de outros integrantes da associação criminosa. No decorrer das diligências, os agentes passaram a monitorar um caminhão que tinha sido roubado. Ao abordarem o criminoso que conduzia o veículo, a equipe policial localizou outros dois membros da quadrilha, responsáveis em abordar as vítimas e levá-las ao cativeiro.





Diante dessas prisões, os policiais chegaram até o local onde o motorista do caminhão roubado se encontrava e lograram êxito na libertação da vítima.





Os agentes, ainda, conseguiram identificar e prender mais dois autores, sendo eles os supostos mandantes dos delitos.





Os cinco detidos foram levados para a Especializada, onde foram autuados por roubo, receptação, associação criminosa, extorsão, porte ilegal de arma de fogo, sequestro e cárcere privado.





Após passarem pelos trâmites de polícia judiciária, seguem à disposição da justiça.