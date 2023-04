Jovem tenta salvar gato durante incêndio e acaba com corpo queimado em SP

Incêndio ocorreu dentro de seu próprio apartamento em Pinheiros; veja

Incêndio ocorreu em apartamento na rua Teodoro Sampaio. Foto: Record TV





Uma jovem teve os braços e pernas queimados após tentar salvar a vida do gato de estimação de um incêndio que ocorreu dentro de seu próprio apartamento, localizado na rua Teodoro Sampaio, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. O caso aconteceu às 22h30 da segunda-feira (24). As informações são da Record TV.





De acordo com a emissora, a mulher e um amigo estavam no apartamento, no segundo andar do prédio, quando começaram a sentir cheiro de gás. Antes que pudessem identificar do que se tratava, houve uma explosão e, logo em seguida, um incêndio.





Ainda segundo a reportagem, os dois conseguiram sair do local, mas quando a jovem se deu conta de que o gato de estimação ainda estava no apartamento, voltou para resgatá-lo. A mulher teve queimadura de segundo grau nas mãos, nos braços e nas pernas, e foi encaminhada para o hospital. O gato não resistiu aos ferimentos.





De acordo com o pai da vítima, ela precisou ser sedada, pois estava nervosa e havia respirado muita fumaça. Além das queimaduras, ela ainda está com muita foligem na garganta.





De acordo com a Record, uma segunda vítima, também mulher, foi socorrida com ferimento na cabeça e intoxicação por fumaça, e encaminhada ao seu convênio particular.





No auge da ocorrência, sete viaturas do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas. Investigações iniciais apontam que a explosão teria sido provocada por um vazamento de gás.





A reportagem informou que o local foi isolado e será periciado. O caso foi registrado no 14° Distrito Policial de Pinheiros.