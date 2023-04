Ibiúna recebe festival gastronômico com os melhores assadores do Brasil

De 20 a 23 de abril, a cidade de Ibiúna receberá na Arena de Evento 3 o festival gastronômico "Burning Fest - A Batalha de Assadores", que reúne os melhores assadores do Brasil.

O evento reunirá food trucks e barracas de gastronomia variada – hambúrguer, parrilha, churrasco, torresmo, chopp e cerveja artesanal..

Além da gastronomia, o espaço terá música ao vivo com bandas de rock com clássicos nacionais, internacionais e tributo, espaço kids e pet friendly para seu animal de estimação.

Burning Fest - A Batalha de Assadores

Local: Arena de Eventos 3 - próximo Mercado Municipal

Endereço: Av. Antônio Falci, s/n - Ibiúna - SP

De 20 a 23 de Abril, das 12h às 22h

Entrada Gratuita