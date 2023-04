Cotia recebe exposição itinerante sobre evolução humana em 3 locais diferentes

Mostra “Invasão Hominínia” é uma parceria da Secretaria de Cultura e Lazer com o Museu Catavento; saiba mais

Foto: Divulgação

Entre os dias 18 de abril e 31 de maio, a cidade de Cotia recebe a mostra “Invasão Hominínia”, por meio de uma parceria entre a Secretaria de Cultura e Lazer e o Museu Catavento. A exposição traz seis vitrines com réplicas de hominínios fósseis em tamanho real: são cinco crânios (Sahelanthropus tchadensis, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis e Homo sapiens) e um esqueleto completo da Lucy (Australopithecus afarensis), retratando sete milhões de anos de evolução e contando um pouco da nossa história evolutiva.





A mostra vai percorrer três endereços na cidade: entre 18 e 28 de abril, as peças poderão ser visitadas no Centro Administrativo de Cotia (CAC), que fica na rua Jorge Caixe, 306 A, no Portão; entre 3 e 12 de maio, as peças poderão ser vistas no Centro Cultura de Caucaia do Alto, na rua José Lopes Neto, 320, Caucaia do Alto e, entre 16 e 31 de maio, a exposição poderá ser visitada na Biblioteca Batista Cepelos, na avenida Professor Manoel José Pedroso, 1147, Parque Bahia.





A mostra é gratuita e livre para todas as idades. Quem for conferir poderá apreciar réplicas que evidenciam as modificações ocorridas no formato do crânio e face humana nos últimos sete milhões de anos. Um grande painel compõe a exposição e traz um resumo da linha do tempo da evolução humana, apresentando as principais espécies hominínias, quando viveram e suas relações de parentesco.





Serviço





Mostra “Invasão Hominínia”





De 18 a 28 de abril, das 8h às 17h - Centro Administrativo de Cotia (CAC) - rua Jorge Caixe, 306 A, no Portão





De 3 a 12 de maio, das 8h às 17h - Centro Cultura de Caucaia do Alto - rua José Lopes Neto, 320, Caucaia do Alto





De 16 e 31 de maio, das 8h às 17h - Biblioteca Batista Cepelos - na avenida Prof. Manoel José Pedroso, 1147, Parque Bahia





Livre





Gratuito