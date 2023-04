Bom Prato de Cotia vai servir janta e funcionar aos finais de semana e feriados

O Restaurante Bom Prato de Cotia passará a servir janta e vai abrir aos fins de semana e feriados a partir do dia 1º de maio. Com isso, o local passa a servir três refeições por dia, todos os dias, sendo café da manhã, almoço e jantar.





A Secretaria de Desenvolvimento Social de Cotia informou que aos fins de semana e feriados serão servidos 150 cafés da manhã, 300 almoços e 300 jantares. Durante a semana são servidas mais de 1.600 refeições, entre café da manhã e almoço.





O restaurante está localizado na rua Senador Feijó, 110, no centro de Cotia, e funciona por meio de um convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado, com o objetivo de servir refeições saudáveis e de qualidade a um custo acessível às pessoas em situação de vulnerabilidade social. O café da manhã é servido a R$ 0,50 enquanto que o almoço e, a partir do dia 1º/05 o jantar, a R$ 1,00.