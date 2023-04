Secretário se pronuncia sobre fake news de ataques em escolas de Cotia

Durante a sessão da Câmara Municipal, Almir Rodrigues também destacou medidas preventivas de segurança nas escolas

Secretário de Segurança Pública, Almir Rodrigues

O secretário de Segurança Pública de Cotia, Almir Rodrigues, se pronunciou sobre as fake news de possíveis ataques em escolas da cidade e também anunciou novas medidas de segurança. A fala foi realizada durante a sessão desta terça-feira (11) na Câmara Municipal.





Almir disse que as polícias militar e civil estão concentradas em combater as fake news no estado de São Paulo inteiro, inclusive com diligências em casas de pessoas suspeitas de propagar notícias falsas. E também destacou como a população pode ajudar.





“Recebeu uma informação, não passe adiante antes de ter essa confirmação. Pergunte pra pessoa onde que ela recebeu aquela mensagem. Se for relacionada a alguma escola, passe para a diretora da escola para que ela faça um filtro dessa informação”, disse.





Ao menos dois áudios com conteúdos falsos foram propagados ontem em diversos grupos de WhatsApp. Um deles dizia a respeito de uma possível invasão em uma escola do Parque Mirizola. A GCM foi acionada e Almir comentou o caso.





“Saiu uma fake news ontem que uma escola do Mirizola teve problema. Nós ligamos imediatamente para a escola e para a Guarda Municipal. E não houve nenhuma ocorrência. Nossa viatura passou por lá e fez o patrulhamento.”





MEDIDAS DE SEGURANÇA PREVENTIVA





Almir Rodrigues também destacou durante sua fala na tribuna sobre medidas que a GCM vai tomar a partir de agora e outras que já estão em prática. De acordo com ele, em reunião realizada hoje cedo com secretários municipais e o comando da GCM, foram tiradas novas ações que serão efetivadas por grupos de trabalho.





“A partir da ocorrência na escola da Vila Sônia, os olhos da segurança pública já ficaram voltados para as escolas, porque a gente já sabia a possibilidade desse efeito gatilho de ter essa sensação de insegurança. E, a partir dali, já foi determinada uma ação”, comentou.





A partir desta semana, essa ação foi intensificada. Todas as nossas viaturas que saem para o patrulhamento, especificamente no horário escolar, vão se direcionar às escolas, vão conversar com a diretora, vão conversar com os funcionários de forma ordeira e rotineira nesse momento de mais intensidade





Essa presença mais intensa de viaturas da GCM nas escolas, segundo Almir, pode gerar uma informação desencontrada em algumas pessoas. “Se uma viatura para numa escola para fazer um patrulhamento comum, normal, preventivo, algum munícipe pode passar em frente à escola e tirar da fantasia dele que a escola está com algum problema, porque tem uma viatura parada lá. Então, olha como começa a surgir do nada uma desinformação”, diz.





“Todas as nossas viaturas que saem para patrulhar das 7h às 19h, além do trabalho comum de patrulhamento, a partir do início do horário escolar tem a determinação pelo comandante de passar em todas as escolas estaduais, municipais e particulares. Fazer o patrulhamento na frente da escola, sendo possível parar a viatura, ir até a diretora conversar com ela, embarcar na viatura e ir para outra escola”, complementou.





Cotia e Cia pediu para a Prefeitura mais detalhes sobre a intensificação do trabalho de segurança nas escolas e aguarda retorno.