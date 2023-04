Médico de Cotia é detido por dirigir bêbado e desacatar delegada

Ocorrência aconteceu na madrugada de domingo (2); clínico atende em duas unidades de saúde da cidade e já tem antecedentes criminais por violência doméstica; veja

Delegacia de Cotia. Foto: Arquivo / Cotia e Cia

O médico boliviano Júlio Cezar Arnez Villarro, que atende como clínico-geral na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Caucaia do Alto e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Atalaia, foi detido em flagrante no início da madrugada deste domingo (2) por dirigir embriagado e desacatar autoridade policial.





Ele passou por audiência de custódia e foi liberado logo em seguida, após a Justiça arbitrar fiança de três salário mínimos.





A OCORRÊNCIA





Segundo a ocorrência, a delegada Mônica Gamboa, que trabalha na Delegacia de Cotia, deixava o condomínio onde reside quando viu um veículo trafegando perigosamente pela via pública. O motorista colidiu contra a cancela ao dar marcha ré.





A delegada, ao perceber a gravidade da situação, resolveu abordar o médico juntamente com seu marido, que também é policial civil. Todavia, ao se aproximar e pedir para que ele deixasse a condução do automóvel, notou que Júlio estava com sinais críticos de embriaguez.





De acordo com a ocorrência, o médico começou a xingar a delegada com palavras de cunho sexual. Ele ainda desengatou o veículo, que começou a descer desembalado pela via pública rumo ao encontro do automóvel da família da delegada, que estava com três crianças no interior.





Neste momento, a delegada conseguiu entrar pela janela do veiculo em movimento para tentar puxar o freio-de-mão. O carro foi contido com a ajuda do marido de Mônica e de mais uma pessoa.





Questionado onde estava e se havia consumido bebida alcoólica, novamente o médico proferiu palavrões, agredindo verbalmente a delegada. “Quero ver me prender. Sou médico”, dizia, conforme a ocorrência registrada.





Ainda de acordo com a ocorrência, Júlio se levantou e foi pra cima da delegada, agredindo-a. Para contê-lo, Mônica, ao se defender, conseguiu imobilizá-lo. Em seguida, o médico foi algemado por seu marido.





EXAME CONSTATOU EMBRIAGUEZ





A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e o médico encaminhado para a delegacia, onde foi comprovada a embriaguez através de exames. Júlio tem antecedentes criminais por violência doméstica, segundo constatou a polícia.





O médico foi recolhido à Cadeia Pública de Cotia, onde permaneceu à disposição da Justiça, e liberado em seguida mediante fiança.





OUTRO LADO





Cotia e Cia entrou em contato com a Prefeitura de Cotia, já que Júlio Arnez é servidor público, mas não houve retorno. A reportagem não conseguiu contato com o médico e nem com sua defesa, mas o espaço está aberto para manifestações.