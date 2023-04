Mulher tem o rosto desfigurado após ser atacada em Caucaia do Alto

Jovem de 24 anos segue internada; ela também teve o braço e a clavícula quebrados; confira

Mikaeli está internada desde o dia 29 de março. Foto: Reprodução / Redes sociais





A jovem Mikaeli Gonçalves, de 24 anos, foi agredida a caminho do trabalho em Caucaia do Alto. O caso ocorreu no dia 29 de março. Ela está internada desde então, com escoriações e ferimentos no corpo.





Segundo a polícia, a jovem saiu cedo de casa e, para cortar caminho, passou pelos trilhos do trem. No meio do trajeto, ela foi atacada por uma pessoa desconhecida e desmaiou.





Mikaeli ficou com o rosto desfigurado e perdeu os dentes. Ela também teve o braço e a clavícula quebrados.





Em um vídeo, veiculado pelo jornal Cidade Alerta, a jovem conta não se lembrar dos acontecimentos e afirma que as últimas lembranças que têm do momento são a caminhada que fazia e a chegada do trem, que emitiu um sinal sonoro. Apesar disso, ela e a família não acreditam que a causa tenha sido um atropelamento pelo veículo, mas sim um ataque violento pelas costas.





Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a ocorrência foi registrada como lesão corporal no 1º Distrito Policial de Cotia, onde o caso é investigado. O órgão destacou que agentes estão realizando o levantamento de imagens e buscam testemunhas para ajudar a esclarecer os fatos. A vítima também prestará depoimentos quando receber alta médica.