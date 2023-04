Aluno que admira Hitler é preso após ameaçar atacar escolas em SP

Secretário de Segurança Pública de SP comentou o caso; veja

Foto: Reprodução / Polícia Civil

A Polícia Militar prendeu, na noite desta quarta-feira (12), um jovem por ameaçar atacar escolas e fazer apologia ao nazismo. A prisão é fruto do trabalho das polícias diante dos boatos relativos a ataques, que têm tomado conta das redes sociais e grupos de conversas.





Segundo a polícia, ele era um dos principais mentores dessa onda de desinformação que tem gerado apreensão entre os pais. ´





O rapaz, de 18 anos, é estudante do colégio Carlos Frederico Werneck Lacerda, na Vila Zatt, zona norte da capital.





Prints obtidos pela polícia mostram que ele enviava mensagens com ameaças no grupo de alunos e frequentemente idolatrava a figura de Adolf Hitler. No último dia 10, ele chegou a ir com uma máscara de caveira na escola, assustando os colegas.





A mãe do jovem foi chamada até a unidade escolar e disse que não tinha conhecimento deste comportamento.





O rapaz foi levado até a delegacia e autuado em flagrante pelo crime de racismo e apologia ao nazismo.





Na audiência de custódia o jovem teve a prisão convertida em preventiva.





O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, falou sobre a prisão durante a coletiva do Governo de SP para anunciar medidas de segurança para a comunidade escolar.





“Tivemos ontem o indiciamento de um cidadão que estava divulgando e propagando estas mensagens. A Delegacia Especializado em Crimes Cibernéticos está atuando e existe um trabalho de inteligência forte que está monitorando e acompanhando essas ameaças.”