Mamonas Assassinas: Atriz narra ‘experiências sobrenaturais’ durante gravação de filme

História do quinteto de músicas divertidas chega às telonas e telinhas com "O Impossível Não Existe"; saiba mais

Mamonas Assassina. Foto: reprodução / Internet

Os integrantes do Mamonas Assassinas faleceram há 27 anos em um acidente aéreo que chocou o país. Agora, a história do quinteto de músicas divertidas chega às telonas e telinhas com "O Impossível Não Existe", projeto que será lançado nos formatos de filme e série.





No entanto, durante as gravações, uma das atrizes que estrelará na atração relatou algumas experiências que viveu nos bastidores. Em entrevista à CNN, Fefê Schneider, que faz parte do elenco, contou que viveu momentos “de arrepiar” durante as filmagens, que a fizeram acreditar que os Mamonas, de alguma forma, estavam por ali.





“Parece que eu atraio coisas sobrenaturais e loucas, principalmente por conta do caso e por estar revivendo eles”, revelou Fefê. “Quando chegavam as cenas de show e banda… teve um dia que estava muito sol e do nada começou a chover demais, a cair o mundo. As luzes acabaram, mas uma única luz ficou acesa no set, e ela estava exatamente em cima da Brasília amarela”, acrescentou.





Além dessa experiência, Fefê também contou que ao entrar no famoso carro – que é o original da banda – sentiu calafrios: “Tirei uma foto, fiquei dois segundos e saí”.





Segundo ela, colegas de produção também relataram pratos caindo sozinhos e quebrando, entre outras situações que aparentaram ser “sobrenaturais”.





Elenco do filme. Foto: Sylvio Novelli / Divulgação

Filme e série foram gravados simultaneamente até meados de março. Edson Spinello é o diretor e o roteiro foi escrito por Carlos Lombardi com colaboração de Carlos Amorim.





Além dos dois lançamentos — a produção de TV estreará na Record ainda neste ano, enquanto o longa está previsto para 2024 —, há planos de realizar uma “turnê” com os atores Ruy Brissac (Dinho), Beto Hinoto (Bento), Robson Lima (Júlio), Rhener Freitas (Sérgio) e Adriano Tunes (Samuel). A ideia é relembrar o efeito que os Mamonas tiveram em seu auge.