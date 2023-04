Caucaia do Alto terá show gratuito na chegada da Romaria

Evento religioso será realizado entre esta sexta-feira (21) e domingo (22); saiba mais

Romaria de Caucaia à Pirapora. Foto: Vagner Santos

Desta sexta-feira (21) até domingo (23) acontece a 80ª edição da Romaria Caucaia do Alto à Pirapora do Bom Jesus. O evento ocorreu pela primeira vez há 83 anos, mas, por conta da pandemia da covid-19, desde 2020 a programação estava suspensa.





A Romaria é Patrimônio Cultural Imaterial de Cotia, desde 2014, e, a cada edição, arrasta milhares de fiéis que seguem em peregrinação a pé, de bicicleta, de máquina agrícola, de ônibus, de jipe e de moto.





A programação contará com tríduo em preparação da romaria, na Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição (Igreja Matriz), nos dias 18, 19 e 20, às 19h.





E é da Igreja Matriz que os fiéis sairão sentido ao Santuário do Bom Jesus de Pirapora. A Romaria de Caucaia do Alto a Pirapora do Bom Jesus é realizada pela Diocese de Osasco e conta com o apoio da Prefeitura e da Câmara de Cotia.





No dia 23, na chegada da Romaria, o cantor Daniel fará um show gratuito, às 20h, em frente ao Terminal de Caucaia do Alto.