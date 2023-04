“A educação dos filhos cabe aos pais, e não à escola”, afirma diretora

Silvana Bezerra participou do podcast Bom Papo e Cia cujo tema foi “violência nas escolas”; confira

Foto: Estúdio MAN

O Bom Papo e Cia da última sexta-feira (14) abordou o tema “violência nas escolas” com a diretora da rede municipal de Cotia, Silvana Bezerra. Participou também do bate-papo o colunista do Cotia e Cia, Wil Delarte.





Em um dos trechos do podcast, Silvana, que atua há 30 anos na educação, afirmou que a responsabilidade pela educação dos filhos não compete à escola, e sim aos pais.





“A educação do filho cabe aos pais, e não à escola. Não dá para jogar mais para dentro da escola uma responsabilidade que é da família. O professor tem limite. O máximo que posso falar para uma criança, enquanto diretora, é fazer com que ele faça a atividade. Mas a caneta não tem vida própria e a letrinha não pula pro caderno. Se ele não quiser pegar aquela caneta, não tem Cristo que o faça. Mas o pai pode.”









Veja abaixo o podcast na íntegra: