Cotia completa 167 anos neste domingo (2)

Conheça um pouco da história da cidade.

O município de Cotia comemora neste domingo (2) 167 anos de emancipação político-administrativa. A cidade é uma das mais antigas localidades ocupadas no planalto paulista.

Para celebrar a data, a Prefeitura vai promover um show gratuito com a dupla sertaneja ‘Matheus & Kauan’, a partir das 20h, na arena do Rodeio de Cotia, no Estádio Municipal Euclides de Almeida. (Saiba mais aqui)

O Cotia e Cia trás abaixo um pouco da história da aniversariante do dia:

A origem de Cotia remete aos bandeirantes Fernão Dias Paes Leme e Gaspar de Godói Moreira, que teriam fundado a primordial capela em louvor à Nossa Senhora de Monte Serrate. A localidade consolidou-se definitivamente quando começaram as viagens entre São Paulo e a vila de Sorocaba, como uma pequena povoação de estrada.

Cotia era um ponto de passagem, próximo ao aldeamento de Akuti, no Caiapiá, que mais tarde passou a chamar-se Cuty e depois Acutia.

A versão mais lembrada para a origem do nome advém dos mamíferos roedores (kutis), considerados animais de estimação pelos indígenas.

No início do século XVIII, sua localização se consolidou junto à Capela de Nossa Senhora de Monte Serrate.

Em 2 de abril de 1856, foi elevada à categoria de Vila. Em 19 de dezembro de 1906, pela lei estadual 1038, foi elevada à condição de cidade, com a denominação Cotia.