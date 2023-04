Após demissão de Ceni, São Paulo acerta com Dorival Jr.

O ex-técnico do Flamengo, Dorival Júnior, fecha com a diretoria do clube tricolor. Dorival foi o escolhido para substituir o técnico Rogério Ceni, cuja demissão foi anunciada no início da tarde desta quarta-feira (19). A demissão do ex-goleiro da equipe tricolor veio após permanecer no comando do time paulista por cerca de dois anos, ao assumir o controle do da equipe que estava, até então, sendo comandada pelo técnico Hernán Crespo.





A diretoria do clube tricolor definiu a demissão de Rogério Ceni mesmo após a vitória do São Paulo por 2 x 0 em cima do adversário Puerto Cabello, em partida válida pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A diretoria já havia decidido pela substituição de Rogério um dia antes de fazer o comunicado oficial.





Dorival Júnior pode assumir mais uma vez o comando da equipe tricolor

Relembrando uma situação que já foi presenciada no passado, o técnico Dorival Jr. já atuou como treinador do São Paulo em 2017, quando também substituiu Rogério Ceni. Nesta situação, Dorival realizou uma campanha de recuperação da equipe, na época liderada pelo o ex-jogador Anderson Hernanes de Carvalho.









O treinador deixou o clube há cerca de um ano após assumir o time na campanha contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, em 2018. Sua passagem pelo clube teve aproximadamente cerca de 52% de aproveitamento, totalizando em 40 partidas, sendo 17 vitórias, 12 derrotas e 11 empates.





Desta vez, o novo técnico deve enfrentar neste sábado (22), em partida onde o São Paulo enfrentará o América (MG), em duelo válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A . O contrato de Dorival Júnior com o clube tricolor tem vigência até o final do próximo ano, em 2024. Fontes revelam que Dorival foi procurado pela diretoria um dia antes de que a demissão de Rogério Ceni fosse declarada, ainda na terça-feira (18).





Sem emprego desde do final de 2022, quando Dorival deixou o Flamengo, fator que pode ter simplificado as negociações com o clube tricolor. O presidente do clube São Paulo, Julio Casares, aprecia o trabalho de Dorival Jr., que na sua mais recente conquista foi conquistar dois torneios em 2022: Libertadores e Copa do Brasil, quando atuou como técnico do Flamengo.

O que ocasionou a substituição de Rogério Ceni





O ex-goleiro do São Paulo foi contratado para comandar a equipe tricolor no mês de outubro de 2021, quando o clube estava sob os treinamentos do técnico argentino e também ex-futebolista Hernán Jorge Crespo. A missão de Ceni era salvar a equipe paulista do rebaixamento, e de fato Ceni conseguiu colher bons frutos em certos momentos da temporada anterior.









O técnico Rogério Ceni embora tenha conseguido levar o clube são paulino a duas importantes finais, Campeonato Paulista e a Copa Sul-Americana, a equipe tricolor não conquistou nenhum título e foi derrotado em ambas competições. O mesmo se repetiu na competição Copa do Brasil, onde o São Paulo conseguiu chegar longe, mas acabou sendo derrotado na semifinal do torneio pela a equipe da Gávea, que faturou o título.





Nos últimos dias, a pressão sobre a atuação Rogério ganhou mais ênfase e mais questionamentos sobre o seu trabalho enquanto técnico ficou em pauta. Com a terceira semana de intertemporada concluída, a vitória em cima da equipe argentina , na abertura da Copa Sul-Americana, até trouxe um certo fôlego para a pressão sobre a equipe tricolor, que em seguida começou a balançar.





No início da Copa do Brasil, na última semana, para a tristeza dos torcedores tricolores, a equipe não conseguiu abrir o placar contra o adversário Ituano Futebol Clube. Junto a isso, dias depois, veio a desagradável derrota por 2 x 1 contra o Botafogo, na abertura do Campeonato Brasileiro. Nem mesmo a vitória, ainda que suada sobre a equipe Venezuelana, conseguiu impedir a demissão de Rogério Ceni do São Paulo Futebol Clube.