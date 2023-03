Casa de Assados Jd. Central, em Cotia, completa 18 anos neste domingo (5)

Desde 2005, a Casa vende o melhor frango assado da região. Neste domingo, além dos combos de aniversário, terá também um pedaço de bolo para cada cliente; saiba mais

Casa de Assados Jd. Central. Foto: Divulgação

#Publi – A Casa de Assados Jardim Central, localizada na Avenida Brasil, 177, no Jd. Central, em Cotia, completa 18 anos neste domingo (5). O comércio é conhecido na região por vender “o melhor frango assado de Cotia”. E o slogan faz jus ao movimento nos finais de semana.





E, para comemorar o aniversário, quem for neste domingo até o estabelecimento ganhará um pedaço de bolo caseiro, feito com carinho pela proprietária do comércio, Carla Petrone.





“O pedaço de bolo é uma forma simbólica de agradecer os nossos clientes, desde os antigos até os novos, que confiam em nossos produtos para fazer parte da mesa do almoço em família. Essa responsabilidade, na garantia de uma mistura com qualidade, nós já temos há 18 anos”, diz Carla.





O melhor frango assado de Cotia. Foto: Divulgação

Além dos frangos com batatas, a Casa também vende os famosos frangos recheados com farinha de milho, bacon, calabresa e azeitona. E, claro, com aquela porção de batatas que todo cliente adora.





Também, aos finais de semana, a Casa assa cupim, fraldinha recheada com calabresa e bacon e costela bovina.





Para ficar por dentro das promoções e dos combos, acompanhe a Casa de Assados no Instagram





O delivery da Casa é pelo WhatsApp (11) 91089-2836.