Campanha de vacinação contra gripe tem início em Cotia; veja público-alvo

Vacina está disponível em todas as UBS’s, das 10h às 16h; saiba mais

Foto: Juliano Barbosa / Prefeitura de Cotia

A Secretaria de Saúde de Cotia iniciou hoje a Campanha de Vacinação contra a Influenza. A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde das 10h às 16h. Serão vacinadas todas as pessoas que fazem parte do grupo prioritário.





Para ser vacinado, basta comparecer à UBS mais próxima com documento oficial com foto.





GRUPO PRIORITÁRIO





Serão vacinados: idosos 60+; trabalhadores da saúde; crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias; gestantes; puérperas; quilombolas; indígenas; professores; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; trabalhadores das forças de segurança e salvamento; trabalhadores das forças armadas; funcionários do sistema prisional; população privada de liberdade e, adolescentes e jovens (de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas.





Entre as comorbidades consideradas prioritárias para a vacinação contra a influenza estão: doença respiratória crônica; doença cardíaca crônica; doença hepática crônica, doença neurológica crônica; diabetes; imunossupressão; obesos; transplantados e, portadores de trissomias.