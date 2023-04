Cotianos poderão trocar lâmpadas antigas por modelos LED; saiba como

Posto de troca será no Restaurante Bom Prato; será necessário apresentar a conta de luz

Moradores de Cotia poderão trocar lâmpadas incandescentes, fluorescentes e halógenas por lâmpadas LED – mais econômicas e eficientes – entre os dias 10 e 14 de abril, das 10h30 às 14h. O posto de troca será no Restaurante Bom Prato (Rua Senador Feijó, 110, centro).





A medida, promovida pela Enel Distribuição São Paulo, faz parte do projeto Enel Compartilha Consumo Consciente, que tem como objetivo conscientizar a população para o uso mais eficiente da energia elétrica, dentro e fora de casa.





Para participar, além de levar as lâmpadas antigas, é preciso apresentar a conta de luz. O projeto permite a troca de no máximo dez lâmpadas por unidade consumidora. Poderão ser trocadas até 625 lâmpadas por dia durante a ação.





O projeto prevê ainda uma abordagem educativa da população com foco no consumo consciente de energia elétrica e dicas para economizar na conta de luz no dia a dia.





Serviço





Enel Compartilha Consumo Consciente - Posto de Troca de Lâmpadas





Data: 10 a 14 de abril





Horário: das 10h30 às 14h





Local: Restaurante Bom Prato Cotia





Endereço: Rua Senador Feijó, 110 – Centro.





Orientações: É obrigatório apresentar a conta de luz. Serão trocadas lâmpadas incandescentes, fluorescentes e halógenas por lâmpadas LED