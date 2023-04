Após morte de professora, parque em São Roque suspende atividades

Acidente em tobogã que matou a professora Luciana Morgado Cerri Teixeira, de 42 anos, aconteceu no último sábado (8)

após acidente em tobogã que matou a professora Luciana Morgado Cerri Teixeira, de 42 anos, e deixou ferido o filho dela, de 7. O acidente ocorreu no último sábado (8). O Ski Mountain Park, em São Roque, comunicou ao público a suspensão das atividades do local, por tempo indeterminado,





Segundo a empresa, o fechamento temporário se dá "em solidariedade aos familiares e amigos da vítima, bem como com a finalidade de colaborar com a apuração dos fatos", afirmou em nota.





Luciana descia o brinquedo junto do filho. Segundo uma testemunha, os dois foram arremessados no final da descida e bateram em uma grade de proteção.





Um dos funcionários já ouvidos pela polícia explicou que, no final do brinquedo, existe uma rampa que funciona como um dispositivo de segurança para a pessoa diminuir a velocidade e parar no fim do tobogã. Segundo esse funcionário, esse dispositivo de segurança não funcionou.





A Polícia Civil pediu uma perícia ao Instituto de Criminalística de Sorocaba, na parte de engenharia, para entender a velocidade que uma pessoa pode chegar ao descer no tobogã e se o brinquedo teria alguma irregularidade.





Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) disse que o caso é investigado pela delegacia da Polícia Civil de São Roque, que segue em diligências para esclarecer os fatos.





"A autoridade policial solicitou exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico-Legal (IML), cujos laudos serão analisados assim que forem finalizados. Demais detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial", disse.