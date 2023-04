Mulher morre após acidente no Ski Mountain Park em São Roque

Nas redes sociais parque anunciou que vai permanecer fechado neste final de semana por luto.

Tobogã onde teria ocorrido o acidente. Foto: Divulgação.

Por volta das 11h20 deste sábado (08), uma mulher morreu e uma criança ficou ferida após um acidente em um tobogã no Ski Montain Park na cidade de São Roque.

De acordo com uma testemunha ouvida pela reportagem na parte final do tobogã eles teriam ultrapassado o local de parada e colidido com uma estrutura de ferro. Ela estaria descendo no brinquedo com o filho no colo.

De acordo com o G1, os próprios funcionários do parque socorreram as vítimas à Santa Casa da cidade, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu. O estado de saúde da criança não foi informado.





Nas redes sociais o Ski Mountain Park anunciou que permanecerá fechado neste final de semana por luto "Comunicamos aos nossos clientes que o SKI PARK estará fechado neste final de semana por luto. Agradecemos a compreensão de todos."





Reprodução: Redes Sociais.