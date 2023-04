Convocação assembleia geral extraordinária Paysage Serein

Vargem Grande Paulista, 20 de abril de 2023.

Prezado Proprietário

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Dia 06 de Maio de 2023 – Sábado – 09:00 Horas

Na condição de Diretor Presidente da Associação dos Proprietários em Paysage Serein, no uso de minhas atribuições legais, conforme definido no Artigo 39 do Estatuto Social da Associação e atendendo ao definido na Assembleia Geral Ordinária de 25.03.2023, convoco a todos os proprietários e/ou titulares de direitos à aquisição de unidades no Residencial Paysage Serein, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada nas dependências do salão de festas do Residencial, no dia 06 de maio de 2023, sábado, às 09:00 horas em primeira chamada, com a presença mínima de 50% dos proprietários, ou às 09:30 horas em segunda chamada, com qualquer quantidade de proprietários presentes.

A pauta da assembleia será a seguinte.

1. Eleição da Diretoria para nova gestão de 2 anos;

A Diretoria é composta pelo Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro e Secretário. O mandato vigorará até a Assembleia Geral Ordinária de 2025.

As chapas para os cargos da Diretoria deverão ser entregues à Administradora até o dia 28/04/23 para validação.

2. Eleição do Conselho Fiscal para nova gestão de 2 anos;

O Conselho Fiscal é formado por 3 (três) membros efetivos e o mandato vigorará até a Assembleia Geral Ordinária de 2025. As candidaturas poderão ser registradas na assembleia.

Os proprietários que não puderem comparecer poderão fazer-se representar por procuração, contendo a qualificação do procurador e a cláusula de poder concedida, com firma reconhecida, sendo que cada procurador somente poderá representar no máximo 03 (três) mandantes. As procurações deverão ser entregues ao Presidente da assembleia e ficarão anexas à ata, para registro em cartório.

Os proprietários que não estiverem em dia com suas obrigações junto à Associação não poderão participar da assembleia e dos assuntos tratados, nos termos do art. 47 do Estatuto Social.

Será obrigatório a apresentação de documento oficial com foto para identificação dos Associados e de seus representantes legais.

Atenciosamente

Wagner Geovanne Carlos Faria

Presidente da Associação