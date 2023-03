Cartórios deverão disponibilizar certidões em braille

Projeto de Lei foi sancionado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas; saiba mais

O governador Tarcísio de Freitas sancionou a Lei [Lei 17.649/2023], que obriga os cartórios do Estado de São Paulo a oferecer certidões de óbito, nascimento e casamento em escrita braille.

Os cartórios também deverão disponibilizar cartazes de divulgação em escrita braille, em local de fácil acesso, informando a disponibilidade dos documentos em braille.

"No Estado de São Paulo, são mais 1,3 milhão de pessoas com deficiência visual que terão seu direito assegurado por meio dessa lei, que garante o amplo acesso a certidões", ressaltou Marcos da Costa, Secretário de Estado dos direitos da Pessoa com Deficiência.

A Lei foi publicada em 8 de março no Diário Oficial, e entra em vigor 30 dias após sua publicação.