Chuva causa enchente e água invade residências em bairro de Cotia; vídeo

Veja o que disse a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana sobre o problema

Imagens retiradas dos vídeos enviados ao Cotia e Cia





As fortes chuvas que atingiram a região, nesta terça-feira (6), causaram enchente na rua do Cristo, no bairro Parque Frondoso, altura do km 21 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia.





Imagens enviadas ao Cotia e Cia [VEJA ABAIXO] mostram água e barro invadindo residências no local. Um morador relatou à reportagem que perdeu diversos materiais de trabalho após o ocorrido.













O problema acontece, segundo os moradores, devido a um córrego que não suporta o volume de água e acaba causando alagamento na via.









FORÇA-TAREFA





De acordo com a Prefeitura, desde a última sexta-feira (2), quando a cidade começou a registrar grandes volumes de chuvas, as secretarias de Defesa Civil e de Obras e Infraestrutura intensificaram ações para minimizar os impactos.





Remoção de árvore em via

Essas ações, segundo a administração municipal, envolvem desobstrução de galerias de água, limpeza de ruas, remoção de galhos de árvores nas vias e a retirada de árvores inteiras que obstruem a passagem.





Ainda de acordo com a Prefeitura, uma força-tarefa foi montada e equipes das duas secretarias “têm atuado dia e noite nas ocorrências”. Caminhões com caçamba, máquinas, serras elétricas, caminhão munck e outros equipamentos são utilizados nos trabalhos.





Segundo o secretário de Defesa Civil, Lincoln Júnior, por conta da demanda, há casos em que a secretaria faz a liberação da via obstruída por queda de árvore e, depois de algumas horas, uma equipe da Secretaria de Obras e Infraestrutura consegue ir ao local recolher os troncos e galhos. “Pedimos a compreensão dos moradores, mas a prioridade é eliminar riscos e liberar vias”, salientou.





Nas ocorrências em que as árvores caíram sobre fiação elétrica, a Defesa Civil e a Obras e Infraestrutura só conseguiram fazer a remoção depois que a Enel fez o desligamento da rede.





Nos últimos dias, a Prefeitura detalhou que as duas secretarias atenderam diversas ocorrências relacionadas à queda de árvore com obstrução total de vias, obstrução parcial de vias, sobre fiação elétrica, sobre residência, além de vistoria em imóveis e queda de muro.





A Defesa Civil reforçou o pedido para que os moradores evitem sair de suas casas durante as fortes chuvas e, estando fora, procurem um local seguro, jamais fiquem embaixo de árvores e não passem em locais alagados. A Defesa Civil atende pelo número 199.

Procurada, ainformou que na data de ontem, dia 6 de dezembro, esteve com equipes no local e iniciou os serviços de limpeza e desassoreamento do córrego da Rua do Cristo.Porém, de acordo com a secretaria, uma forte chuva ocorreu no início da noite trazendo, novamente, transtornos à população., explicou.