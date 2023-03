Fim da greve do Metrô em São Paulo

Decisão foi anunciada às 9h40 de hoje

Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil

O Sindicato dos Metroviários de São Paulo aceitou nesta sexta-feira (24) a proposta do Metrô e do governo de São Paulo para encerrar a greve, que está em seu 2º dia. A decisão foi anunciada às 9h40. A orientação é que os metroviários voltem aos postos de trabalho imediatamente para a retomada da operação do Metrô.



O governo ofereceu o pagamento em abril de abono salarial no valor de R$ 2 mil e a instituição de Programa de Participação nos Resultados de 2023, a ser pago em 2024. Também se comprometeu a não descontar os dias de greve e afirmou que não haverá punições.

O Metrô de SP informou que vai retomar a operação em sua totalidade, com retorno de 100% do efetivo. A companhia disse que aguarda o retorno dos colaboradores às suas funções para normalizar completamente suas operações. O Metrô vai retomar a operação em sua totalidade, com retorno de 100% do efetivo, após o Sindicato dos Metroviários aceitar a proposta da Companhia para encerrar a greve. A companhia aguarda o retorno dos colaboradores às suas funções para normalizar completamente suas operações pic.twitter.com/rbC9Nv7NUL — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) March 24, 2023



No total, mais de três mil funcionários participaram da votação. A presidente do sindicato, Camila Lisboa, reforçou que a votação foi extremamente apertada, com 21 votos de diferença.