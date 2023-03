Colégio em Vargem Grande se manifesta após ‘suposto plano de ataque’ de alunos

Nota enviada aos pais menciona que os alunos foram suspensos até a finalização do processo interno que apura os fatos; veja

Colégio Objetivo de Vargem Grande Paulista. Foto: Google Maps





O Colégio Objetivo de Vargem Grande Paulista divulgou nessa quinta-feira (9) uma nota esclarecendo um possível “plano de ataque” à instituição.





De acordo com o colégio, alguns alunos realizaram desenhos com menções de violência e apologia ao crime. A equipe gestora, ciente dos desenhos que geraram tamanho movimento, disse que iniciou, imediatamente, um processo de averiguação sobre o assunto.





“Essas ilustrações causaram pânico. Em seguida, a troca de mensagens em canais não oficiais do colégio tomaram uma grande proporção, causando ansiedade e medo”, diz trecho da nota, sem dar mais detalhes de como o plano teria sido elaborado.





Ainda de acordo com o documento, o colégio tomou algumas providências em relação à segurança. “Acionamos no primeiro horário as autoridades policiais para acompanhar a chegada dos alunos e reforçar a segurança no entorno da instituição. Da mesma forma reforçamos a segurança interna e nossa equipe está atenta tomando as medidas preventivas necessárias para que todos se sintam seguros no colégio.”





Após análise e averiguação dos fatos, a equipe do colégio informou que esteve em reunião com as famílias dos alunos envolvidos “e todos estão suspensos das atividades escolares até o final do processo interno”.





A direção do Colégio Objetivo de Vargem Grande Paulista tranquiliza a todos os alunos, pais e comunidade em geral e reitera seu compromisso em garantir um ambiente escolar de segurança e harmonia, e que está sempre atenta para tomar todas as medidas necessárias para garantir o bem estar de toda comunidade escolar





Veja a nota abaixo:









Cotia e Cia entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e aguarda retorno.