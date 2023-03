Mulheres podem se inscrever em cursos de qualificação profissional até esta terça (21)

As participantes que quiserem empreender ainda podem contar com a linha de microcrédito Empreenda Mulher; saiba mais

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social de Cotia, recebe até amanhã (20/03) inscrições para vagas de qualificação profissional ofertadas exclusivamente para mulheres.





São diferentes opções de cursos que podem ser realizados de forma presencial, móvel ou remota. Após a conclusão da capacitação, as participantes que quiserem empreender ainda podem contar com a linha de microcrédito Empreenda Mulher, do Banco do Povo, que disponibiliza até R$21 mil para iniciar ou alavancar o próprio negócio.





A linha que possui condições especiais é oferecida pelo Banco do Povo enquanto a qualificação empreendedora, que inclui cursos de chocolateria, maquiagem, paisagismo, design, entre outras especializações, é realizada em parceria com o Sebrae ou Aliança Empreendedora. Ao todo, são 3.235 vagas. Podem participar mulheres com mais de 18 anos e residentes no estado de São Paulo.





Linhas de crédito





O Empreenda Mulher possui diferentes linhas de créditos. A primeira opção é para as empreendedoras informais, com limite de R$ 15 mil, taxa de juro de 0,8% ao mês, carência de 90 a 120 dias e amortização de 18 a 36 meses.





Já a segunda linha é para empreendedoras MEI, ME, EPP, LTDA e Eireli. O limite de microcrédito é de R$ 21 mil, com taxa de juro de 0,35% a 0,55%, carência de 120 a 150 dias e amortização de 36 a 48 meses.





E a terceira é voltada para produtoras rurais com CNPJ, taxa de juro de 0,8% ao mês, limite de crédito de R$ 15 mil, carência de 90 a 120 dias e amortização de 18 a 36 meses. É importante destacar que para ter acesso ao microcrédito é necessário concluir um dos cursos selecionados no Empreenda Mulher e posteriormente solicitar a linha especial do BP.