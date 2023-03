Acostamento da Castello Branco em Barueri será interditado nesta quarta (22)

Intervenção faz parte das obras de extensão das vias marginais da rodovia





A CCR ViaOeste fará, a partir das 22h desta quarta-feira (22), a interdição total do acostamento da rodovia Presidente Castello Branco, entre os quilômetros 24 e 23,6, no sentido Capital, na região de Barueri. A intervenção faz parte das obras de extensão das vias marginais da rodovia. A previsão é de que o local permaneça isolado até 30 de novembro de 2024.





Segundo a CCR, a intervenção no acostamento tem como objetivo separar a área que recebe as atividades de obras do fluxo de veículos da rodovia, proporcionando, dessa forma, “mais segurança aos motoristas que passam no local”. A concessionária informou ainda que não há previsão de impacto na fluidez do tráfego, “visto que a intervenção não avança para a faixa de rolamento”.