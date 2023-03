Prefeitura de Itapevi oferece mais de 100 vagas de emprego para 11 áreas diferentes

Vagas são para atendentes de lanchonete, diarista, marceneiro, entre outras; veja como se candidatar

Interessados devem comparecer ao PAT do município. Foto: Prefeitura de Itapevi

A partir desta segunda-feira (20), a Prefeitura de Itapevi oferece 111 novas vagas de emprego para diversas áreas de atuação e todos os níveis de escolaridade. O objetivo é inserir ou recolocar mais munícipes no mercado de trabalho e promover a geração de renda.





São oportunidades para atendente de lanchonete (45 vagas), diarista (10 vagas), passador de roupas (5 vagas), empregada doméstica (3 vagas), marceneiro(a) (3 vagas), motorista de caminhão (2 vagas), arrumadeira de hotel (2 vagas), ajudante de pintura industrial (1 vaga), analista de recursos humanos (1 vaga), caldeireiro de manutenção (1 vaga) e técnico(a) mecânico com conhecimentos em hidráulico industrial (1 vaga).





Para promover a inclusão, também estão disponíveis vagas exclusivas para PCD’s (Pessoas com Deficiência) nas áreas de auxiliar de expedição (15 vagas), auxiliar de linha de produção (8 vagas), conferente de logística (5 vagas), operador(a) de empilhadeira elétrica e a gás (5 vagas) e estoquista (4 vagas).





Os interessados nas vagas devem comparecer pessoalmente no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizado dentro do Resolve Fácil (Rua José Michelotti, 347 – Cidade Saúde) a partir desta segunda-feira (20). O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.





A ação é uma iniciativa da Prefeitura que facilita a vida de trabalhadores e empregadores, centralizando as informações de vagas na cidade. Para se candidatar a uma delas, é preciso ter mais de 18 anos. O encaminhamento para as oportunidades é realizado pelo próprio sistema, com base no perfil profissional de cada pessoa.





As chances também podem ser consultadas no aplicativo “Sine Fácil”, que pode ser baixado nos sistemas Android e IOS. Pelo app também é possível emitir a carta de encaminhamento.





Informações sobre salário, jornada de trabalho, localização da vaga e benefícios devem ser obtidas presencialmente no Resolve Fácil. Outras dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 4143-9200.