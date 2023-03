Covid-19: Veja quem pode tomar a vacina bivalente em Cotia

Imunizante protege contra a variante ômicron e suas subvariantes; saiba mais

Foto: Prefeitura de Cotia

O governo de São Paulo ampliou a vacinação com Bivalente para todo público elegível de acordo com o calendário vacinal, a partir desta terça-feira (21). O imunizante é aplicado em pessoas que estão com o esquema vacinal primário básico completo com duas doses.





Em Cotia, estão elegíveis:





- Idosos de 60 anos ou mais de idade;





- Pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILP's) a partir de 12 anos, (abrigados e trabalhadores dessas instituições como ILPI, SAICA, CAE, RI entre outras)





- Pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade;





- Comunidades indígenas (com 12 anos ou mais)





- Gestantes e puérperas;





- Trabalhadores da saúde;





- Pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos de idade);





Obs: Trabalhadores de saúde e pessoas com deficiência com 12+ são vacinadas com doses remanescentes.





A vacina bivalente protege contra a variante ômicron e suas subvariantes: BA.1 ou BA.4-5 e está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.





Para receber o reforço é preciso apresentar o comprovante físico ou digital das doses anteriores contra a doença.





A vacinação acontece mediante a disponibilidade de doses enviadas pelo governo estadual. A dose bivalente começou a ser aplicada em Cotia no dia 28 de fevereiro.