Motorista que colidiu caminhão contra poste é autuado por trafegar em via proibida

Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (28)

Foto: Anderson Fernandes / Cotia e Cia

O motorista de um caminhão que perdeu o controle ao descer pela Avenida Brasil e colidiu contra um poste no início da Estrada da Represinha, em Cotia, foi autuado por trafegar por via com fluxo proibido para caminhões. Dois veículos foram atingidos no acidente. O motorista foi encaminhado até uma unidade de saúde. , foi autuado por trafegar por via com fluxo proibido para caminhões. Dois veículos foram atingidos no acidente. O motorista foi encaminhado até uma unidade de saúde.





O acidente ocorreu no local onde a Sabesp realiza manutenção em uma rede de distribuição de água. No último dia 17, um incidente provocado por um vazamento no local atingiu um poste de energia que chegou a ficar pendurado entre os fios na via.





Otaciano Trindade, proprietário de um dos veículos atingidos pelo caminhão, narrou detalhes do acidente. “O caminhão desceu já sem o controle. Acertou a lateral do Prisma. Ele veio pra cima de mim, eu estava subindo, consegui parar o veículo, foi quando bateu e derrubou o poste, jogando o caminhão pra cima de mim, pegando a lateral direita do meu veículo.”





Segundo ele, o acidente poderia ter sido evitado “se os veículos pesados obedecessem a placa de regulamentação”. “Existe a regulamentação proibindo o trânsito de veículos pesados na Avenida Brasil com a [Estrada da] Represinha. Mas eles não respeitam”, disse.





Em nota, a Setram informou que reforçará a fiscalização no local. O caso foi registrado na Delegacia de Cotia como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.