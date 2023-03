Estrada de Caucaia terá faixa interditada para obras de passarela

3 e 8/04 por conta de obras da construção da passarela de pedestres no local. Menos de um mês após o Cotia e Cia mostrar alunos se arriscando ao atravessar a estrada de Caucaia do Alto, a prefeitura de Cotia informou nesta terça-feira (28) que a faixa da direita estará fechada na altura do km 4.800 no Parque do Agreste, entre os diaspor conta de obras da construção da passarela de pedestres no local.





De acordo com a prefeitura, será feita a execução da fundação da passarela, a exemplo do que já foi feito no sentido contrário e, portanto, “os motoristas deverão estar atentos à sinalização de obras neste trecho”.





A passarela foi retirada do local durante a obra de duplicação da estrada de Caucaia e, desde então, a prefeitura aguardava a concessionária Enel fazer a substituição da posteação, o que aconteceu em dezembro de 2022.





Para que a fundação da passarela fosse realizada em segurança, no sentido de Caucaia do Alto, os trabalhos precisavam ser programados com a Enel, que teria que fazer o desligamento da energia elétrica. Esta programação ficou acertada para a próxima semana.