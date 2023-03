Adolescente é apreendido após roubar farmácia no centro de Cotia

Três farmácias na região central foram assaltadas em dois dias; veja os detalhes na reportagem

Drogaria Total, no centro de Cotia. Foto: Google imagens

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia apreendeu, no início da noite de ontem (28), um adolescente de 17 anos que tinha acabado de roubar uma quantia de R$ 132 da Drogaria Total, localizada na Avenida Professor Manoel José Pedroso, região central da cidade.





Uma funcionária do estabelecimento comercial acionou a guarda e informou que o criminoso havia fugido sentido o Correios. Em patrulhamento, os agentes se depararam com uma aglomeração de pessoas cercando o adolescente e gritando “ladrão, ladrão”. Ele foi reconhecido pela vítima e encaminhado para a Delegacia de Cotia.





A autoridade policial de plantão foi informada do ocorrido e solicitou a presença do Conselho Tutelar, pois os familiares do menor se negaram a comparecer a delegacia.





O dinheiro foi devolvido para o proprietário da farmácia. Ele contou na delegacia que presenciou o roubo e seguiu o adolescente até capturá-lo com ajuda de populares.





Questionado sobre o fato, o adolescente confirmou ter realizado o roubo. Ele apresentava escoriações nos joelhos, mas negou atendimento médico.





O crime foi registrado como roubo a estabelecimento comercial na Delegacia de Cotia.





OUTRAS FARMÁCIAS ROUBADAS





A primeira foi a Drogasil, por volta das 18h50. Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento do crime. Outras duas farmácias também foram roubadas na região central de Cotia no último domingo (26).





Pelas imagens [VEJA ABAIXO], é possível ver o criminoso entrando na farmácia e andando em direção ao balcão. Ao chegar mais próximo do balcão, ele simula estar armado e anuncia o assalto. Os funcionários vão até o caixa e o bandido rouba uma quantia de cerca de R$ 300. A mesma farmácia foi alvo de assalto no dia 4 de março.













A reportagem não conseguiu confirmar se os três roubos foram praticados pelo mesmo adolescente que fora apreendido ontem.