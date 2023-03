Cotia terá carreata de conscientização sobre o autismo neste domingo (2)

Carreata vai sair da Prefeitura de Cotia com destino à Praça dos Romeiros em comemoração ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo

Neste domingo (2), o grupo TEA - Amor que nos Movimenta realizará uma carreata em comemoração ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A mobilização acontecerá às 9h na Prefeitura de Cotia com destino à Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto.





Segundo o movimento, que é formado por mães, pais e apoiadores da causa, o objetivo do evento é chamar a atenção para o autismo para que as pessoas vejam e despertem a curiosidade em busca de mais informações.





"Sabemos que nossa população, apesar de nossos esforços, é carente de informações, e por muitas vezes, acabamos passando por situações constrangedoras por falta de conhecimento, ou até mesmo pelo próprio preconceito. Então, a fim de levar informação, vamos fazer a conscientização e buscar o respeito", explica o movimento.





O evento contará com praça de alimentação, espaço Kids com brinquedos infláveis gratuito para as crianças, além de barraca de pintura de rosto e muita diversão.