Festa do Peão de Jandira é realizada sob críticas e com proibição da Justiça

Organização do evento chegou a publicar uma nota se desculpando; veja também o que diz o MP

Festa do Peão de Jandira. Foto: Reprodução / Redes Sociais

Mesmo proibida pela Justiça, a Prefeitura de Jandira realizou, na noite dessa quinta-feira (9), a Festa do Peão com apresentação da dupla Bruno e Marrone. Segundo o Ministério Público de São Paulo (MPSP), o evento havia sido barrado por falta de documentos necessários. A liminar, no entanto, foi descumprida, o que pode acarretar uma multa de R$ 1 milhão. a Prefeitura de Jandira realizou, na noite dessa quinta-feira (9), a Festa do Peão com apresentação da dupla Bruno e Marrone. Segundo o Ministério Público de São Paulo (MPSP), o evento havia sido barrado por falta de documentos necessários. A liminar, no entanto, foi descumprida, o que pode acarretar uma multa de R$ 1 milhão.





Nas redes sociais, o clima foi de nervosismo e tensão. Pessoas que foram ao evento relataram que ficaram horas esperando os portões serem abertos. Muitos tiveram que ficar debaixo de chuva.





“Fiquei quase três horas na fila pedindo informações e os organizadores não abriram a boca pra nada. Por último, fizeram uma barreira com várias viaturas pra fechar o evento e disseram que estava cancelado”, disse uma internauta.





“Uma vergonha. Estamos aqui há mais de duas horas esperando a liberação dos organizadores para todos entrarem. Todo mundo está nervoso já”, relatou outra pessoa na página oficial do evento. Muitos comentários foram posteriormente excluídos.









Após inúmeros relatos sobre a desorganização do evento, a Festa do Peão publicou uma nota dizendo que o empecilho foi causado porque estavam “em reunião com o Ministério Público”. De acordo com a nota, foram mostradas todas as documentações e registros sobre o evento. “Respondemos todas as dúvidas, por isso a demora da liberação do portão. Estamos com toda a documentação para a festa ser realizada com segurança”, finaliza.













No entanto, ao ser questionado pela reportagem, o MPSP informou que o evento “foi realizado com a liminar proibindo” e que, portanto, “houve a festa mesmo com a decisão em vigor”.





O MP disse ainda que nesta sexta-feira (10) a liminar deve ser reapreciada.