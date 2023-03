Programa oferece cursos de qualificação profissional para moradores de Cotia

Cursos são online e garantem bolsa-auxílio de R$ 210; veja como realizar a inscrição





O Programa Via Rápida, do governo de São Paulo, está com inscrições abertas em três cursos online de capacitação e qualificação profissional para moradores de Cotia. As inscrições devem ser feitas até o dia 21 de março e as aulas têm previsão de início no dia 4 de abril.





Os participantes que concluírem os cursos terão direito à bolsa auxílio de R$ 210,00. As oportunidades para os moradores de Cotia são de Assistente Administrativo, Assistente Contábil, de Crédito e Cobrança e curso de Porteiro e Controlador de Acesso.





(www.cursosviarapida.sp.gov.br), criar um login e senha (caso seja o primeiro acesso), entrar em ‘Cursos On-line’ e se inscrever no curso desejado. Para se inscrever é preciso acessarcriar um login e senha (caso seja o primeiro acesso), entrar em ‘Cursos On-line’ e se inscrever no curso desejado.





SOBRE OS CURSOS





O curso de Assistente Administrativo capacita o aluno a auxiliar nas atividades administrativas empresariais, preparando arquivos e documentos nos processos de finanças, gestão de pessoas, logística, marketing, comercial e jurídico.





Já o curso de Assistente Contábil, de Crédito e de Cobrança prepara o participante para atuar em empresas industriais, comerciais e de serviços, em especial escritórios de contabilidade, auxiliando na execução das rotinas contábeis.





O curso de Porteiro e Controlador de Acesso capacita o aluno a recepcionar e orientar moradores de condomínios ou usuários de edifícios comerciais e empresas públicas e privadas, zelando pela segurança pessoal e patrimonial.