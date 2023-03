Estrada que dá acesso ao Animália Park recebe iluminação de LED em toda extensão

Investimento foi feito por meio do programa municipal ‘Ilumina Cotia’

Estrada do Furquim. Foto: Juliano Barbosa / Prefeitura de Cotia

A Estrada do Furquim, que dá acesso ao Animália Park, parque de diversões que está próximo de inaugurar, recebeu iluminação com lâmpadas LED. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Cotia nesta terça-feira (7).









O serviço foi realizado pelo Departamento de Iluminação Pública, da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana de Cotia. Segundo a Prefeitura, foi feita a requalificação da iluminação que já existia na via e o departamento “ampliou o serviço para toda a extensão da estrada”.





“O investimento foi feito por meio do programa municipal ‘Ilumina Cotia’ que está levando iluminação com lâmpadas LED para todas as regiões de Cotia, mais eficientes e econômicas”, disse a Prefeitura.





De acordo com a administração pública, foram requalificados 26 pontos de iluminação, ou seja, as antigas luminárias foram substituídas por lâmpadas LED, e implantados 58 novos pontos de iluminação, com isso, o serviço está em toda a estrada.





Para executar o serviço, o Setor de Iluminação Pública utilizou 1.500 metros de cabo de 25mm tríplex, totalizando 84 pontos de iluminação na via.