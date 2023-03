Cotia abre inscrições para 12 oficinas culturais gratuitas; saiba mais

Atividades serão online com transmissão pela plataforma zoom





A Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia abriu as inscrições para 12 oficinas culturais gratuitas que serão oferecidas pela Poiesis. As oficinas serão on-line com transmissão pela plataforma zoom.





Entre as oficinas estão Desenho à mão livre a partir de formas simples, A palavra que conta: uma abordagem introdutória sobre a arte de contar histórias, A colagem e os cinco sentidos - módulo 2, Marketing digital - uma introdução, entre outras.