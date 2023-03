Bombeiros retomam busca por homem que desapareceu durante enchente em Barueri

Um helicóptero da TV Record flagrou e exibiu ao vivo as imagens

Imagens: TV Record

Os bombeiros retomaram na manhã desta quarta-feira (15) as buscas por um homem que desapareceu durante as fortes chuvas que atingiram a cidade de Barueri na tarde desta terça (14). Os militares concentram os trabalhos entre a Avenida Marco Antônio Callegari e as margens do Rio Tietê.