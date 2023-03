Duas pessoas são baleadas na região central de Cotia

Polícia Civil investiga o caso; veja

Duas pessoas foram baleadas na rua Polônia, no Jardim Central, em Cotia, na madrugada deste domingo (19). As vítimas são um homem, de 20 anos, e uma mulher, de 32.

Segundo testemunhas, o autor dos disparos teria como alvo uma outra pessoa, que não chegou a ser atingida. O crime teria sido motivado por um antigo desentendimento entre eles.

De acordo com informações da Polícia Civil, as duas vítimas estão hospitalizadas no Hospital Regional de Cotia, sendo que uma delas passará por cirurgia. A reportagem não conseguiu informações a respeito do estado de saúde das duas pessoas.

Agora, a Polícia Civil vai apurar as imagens de uma câmera de segurança que tem no local dos fatos para dar sequência nas investigações.