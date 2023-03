Cão ganha festa de aniversário após ter ajudado tutora a vencer a depressão; VÍDEO

O 1º niver de Billy teve bolo de ração, convidados e parabéns, mas a verdadeira presenteada foi Aline, que venceu difíceis obstáculos com a ajuda do cãozinho; veja essa história

Bolo de ração do cãozinho Billy. Foto: Reprodução / Redes sociais

A cozinheira Aline Luiz de Barros, 33, moradora de Cotia, tutora do cãozinho Billy, não deixou passar em branco o aniversário de 1 ano de seu pet. Ao Cotia e Cia, ela contou como foi o planejamento e organização da festa, que aconteceu no último dia 16.





"A festinha do Billy foi planejada desde o mês de fevereiro, pensei em fazer algo simples, mas jamais poderia deixar esse dia passar em branco. Convidei as pessoas que amam o meu bebê e também as pessoas que convivem com ele. O Billy ganhou petisco, biscoitinho e saches", contou.





Billy não demorou muito para devorar seu delicioso bolo. Foto: Reprodução

O bolo do animal foi feito com os seguintes ingredientes: ração, sachê de frango e, é claro, amor e uma dose especial de carinho. Já para os convidados humanos, teve bolo, brigadeiro e cupcake.





Veja no vídeo abaixo Billy comendo seu bolo com muito apetite

Cão ganha festa de aniversário após ter ajudado tutora a vencer a depressão. Saiba mais: https://t.co/gU6tHh8rLK pic.twitter.com/sch0jJ8MRF — Cotia e Cia (@CotiaeCia) March 20, 2023









Uma história de amor e superação





A festa para Billy teve um motivo especial. Foi com a chegada do cãozinho que Aline conseguiu vencer duas dificuldades: a ansiedade e a depressão. Aline explica que os problemas foram sequelas causadas pela Covid-19, que teve por duas vezes.





"Nos piores dias de crises eu falava para Deus que eu queria tanto sentir seu abraço; que eu precisava sentir que eu não estava sozinha e inexplicavelmente meu amorzinho vinha me lamber, encostava seu rostinho tão perfeito no meu, passava as patinhas dele no meu rosto. As vezes até brincamos e dizemos que tem um humano dentro dele porque o Billy é completamente diferente de todo pet que já convivi", conta Aline.





Aline e Billy, amor incondicional. Foto: Arquivo pessoal

Uma pesquisa realizada pela Edelman Intelligence, em parceria com a HABRI e a Mars Petcare, revelou que 80% das pessoas se sentem menos sozinhas na companhia de um pet. Ou seja, além da troca de carinho, cães e gatos também ajudam a lidar com problemas como depressão, solidão e ansiedade. Isso acontece porque quando o humano passa parte do dia com um animal, ele passa a produzir mais hormônios como a ocitocina e serotonina, responsáveis pelo humor.





E é exatamente isso que Billy proporciona para Aline, que teve o vazio dentro do seu peito preenchido por um amor indescritível. "O Billy chegou na minha vida em um momento muito difícil, eu nunca quis ter qualquer tipo de animalzinho, pois quando era criança e algum bichinho da minha mãe partia, eu sofria muito. Relutei por 12 anos para ter um filho pet, mesmo minhas filhas pedindo muito”, disse. "Ele é meu melhor amigo, companheiro, dorme comigo, é o amor da minha vida. O amor que tenho é amor de mãe para filho, porque todo cuidado e preocupação que tenho pelas minhas filhas, eu tenho por ele”, completa.