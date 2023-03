De mecânico a empresário, Alessandro é o convidado do Bom Papo e Cia desta sexta (3)

Dono da Bosch Car Service Gordinhos, uma das oficinas mais antigas de Cotia, Alessandro vai contar sua história no podcast que vai ao ar partir das 19h15; saiba mais

Alessandro Maria, dono da Bosh Car. Foto: Divulgação

Ele se chama Alessandro Maria. É filho do mecânico seu Benedito, que em 1966 fundou a oficina chamada de “Oficina Gordinhos”. A paixão pelo trabalho do pai foi sendo alimentada por ele até se tornar um empresário do ramo. Mas nada aconteceu de uma hora para outra.





Auto mecânica Gordinhos, na década de 1960. Foto: Arquivo pessoal

A história de Alessandro Maria, que hoje é dono da Bosch Car Service Gordinhos, uma das oficinas mais antigas e renomadas de Cotia, você vai conferir nesta sexta-feira (3), a partir das 19h15, no Bom Papo e Cia. O podcast é transmitido ao vivo pelo Youtube (clique aqui).





Alessandro já está há 30 anos como empresário do setor automotivo. Experiência e bagagem não lhe faltam. O programa vai abordar tudo sobre a tendência do mercado e também gestões de oficina. Para quem quiser aprender um pouco mais, não perca!