Gasolina já é vendida acima de R$ 5 em postos de Cotia

Aumento vem após o governo federal anunciar a retomada da cobrança de impostos federais sobre os combustíveis

Posto BR do km 39 da Raposo Tavares. Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia

Postos de combustíveis em Cotia já estão vendendo a gasolina acima de R$ 5. O aumento vem após o governo federal anunciar a retomada da cobrança de impostos federais sobre os combustíveis.





No Posto D+, localizado na Avenida Roque Celestino Pires , no centro Caucaia do Alto, por exemplo, o preço da gasolina passou de R$ 4,85 para R$ 5,19.





Já no Posto Ipiranga, também no centro de Caucaia, o valor passou de R$4,99 para R$5,39.





A reportagem também passou pelo posto BR do km 39, onde a gasolina passou de R$4,99 para R$5,29.





Posto D+ no centro de Caucaia do Alto. Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia





REONERAÇÃO





Na gasolina, a reoneração deixou o litro do combustível R$ 0,47 mais caro. Só que no mesmo dia, a Petrobras reduziu o preço na refinaria em cerca de R$ 0,13.





Com isso, a estimativa da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis é que, nas bombas, a gasolina subisse R$ 0,25.