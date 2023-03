Prefeitura de SP lança documento com orientações antirracistas para professores

Documento tem como propósito subsidiar ações em prol da educação para as relações étnico-raciais realizadas por professores das escolas municipais

A Prefeitura de São Paulo lançou nesta terça-feira (21) o “Currículo da cidade: Orientações Pedagógicas - Educação Antirracista: Povos Afro-Brasileiros”. O documento tem como propósito subsidiar ações em prol da educação para as relações étnico-raciais realizadas por todos os profissionais de educação da cidade de São Paulo.





Juntamente com os documentos direcionados aos povos indígenas e migrantes, a iniciativa compõe uma sequência de publicações da Rede Municipal de Ensino (RME) e de uma das ações do Núcleo de Educação Étnico-racial (NEER), que abordam conceitos e práticas para a promoção de vivências capazes de ampliar a justiça social e a igualdade.





O material foi criado coletivamente por profissionais de educação da RME. Além das 29.500 mil cópias das orientações pedagógicas, serão distribuídas 128 mil bonecas, para complementar a ação, com o intuito de aproximar as crianças das culturas dos povos originários, como africanos e andinos, acompanhadas de um material informativo com instruções de lavagem, cuidados, história e concepção da coleção.





As bonecas estão divididas em kits com oito itens, compostos por três bonecos negros, três bonecas negras, um boneco andino, uma boneca andina e um boneco bebê negro. Cada unidade vai receber entre três e cinco kits, a depender do tamanho da escola.