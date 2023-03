VÍDEO: Motorista de caminhão perde o controle e atinge carros e muro de casa em Cotia

Câmeras de segurança flagraram o momento do acidente

Imagens: reprodução / R7

O motorista de um caminhão perdeu o controle e atingiu dois carros na rua Nápoles, no Jardim Colibri, em Cotia, na tarde desta quarta-feira (29). Depois, ele ainda colide contra um muro de uma casa. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança.





As imagens mostram o caminhão colidindo contra um carro, que está estacionado na via. Na sequência, a carreta atinge um veículo e um muro do outro lado da rua.





Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 18h43 e que 3 viaturas chegaram a ser encaminhadas ao local. Ainda segundo a corporação, ninguém ficou ferido no acidente.





Veja o vídeo abaixo:

















Com informações do R7