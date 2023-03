Cotia oferece aulas de skate para crianças a partir de 4 anos

Aulas ocorrerão no Ginásio de Esportes e na Área de Lazer Ralf de Skate Caucaia do Alto

Foto: Mong Mong / Pexels

A Secretaria de Esportes e da Juventude de Cotia está com inscrições abertas para aulas de skate. A prática do esporte vai ser oferecida no Ginásio de Esportes e na Área de Lazer Ralf de Skate Caucaia do Alto, ao lado do Estádio José Lopes Neto.





No Ginásio de Esportes serão duas turmas, umas de crianças com idade de quatro a oito anos e, de nove a 16 anos de idade. Já em Caucaia do Alto, as aulas serão destinadas para a faixa etária de nove a 16 anos. As inscrições devem ser feitas no polo de interesse e serão aceitas até o preenchimento das vagas.





No Ginásio de Esportes as aulas acontecerão aos sábados, das 8h às 9h, para a turma de quatro a oito anos de idade e, das 9h às 10h, para a turma de nove a 16 anos. Já em Caucaia, a aula será das 14h às 15h. Para se inscrever é preciso apresentar: atestado médico de aptidão física original (com até três meses de emissão); duas fotos 3x4 recentes; declaração escolar original; cópia do RG (acima de oito anos de idade) ou da Certidão de Nascimento (menores de sete anos sem RG); cópia do CPF (acima de oito anos de idade); cópia do comprovante de endereço (com no máximo três meses); cópia do documento oficial com foto do responsável. As matrículas deverão obrigatoriamente ser realizadas por um maior responsável.





Aulas de Skate





Inscrição no polo de interesse





Ginásio de Esportes de Cotia (Rua Ouro, s/nº - ao lado do Mercado Municipal)





Aulas aos sábados





Das 8h às 9h: turmas de 4 a 8 anos de idade





Das 9h às 10h: turmas de 9 a 16 anos de idade





Área de Lazer ‘Ralf de Skate’ - Caucaia do Alto (Rua José Lopes Neto – ao lado do Estádio)





Aulas aos sábados





Das 14h às 15h: turmas de 9 a 16 anos de idade