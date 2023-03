Contas de luz podem ser pagas via Pix em SP a partir deste mês

Nova forma de pagamento estará disponível, inicialmente, para faturas impressas; veja

Foto: Agência Brasil

A Enel de São Paulo oferecerá, a partir deste mês, a modalidade Pix para pagamento das contas de energia. A nova opção será disponibilizada gradativamente e a expectativa é que todos os clientes sejam alcançados até o final de abril.

No final de janeiro, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou uma resolução que obriga as distribuidoras a disponibilizarem a modalidade Pix como forma de pagamento das faturas de energia, sempre que os consumidores solicitarem essa opção.[Veja aqui]

A principio, o Pix estará disponível apenas para as faturas impressas, que são entregues pelos leituristas no imóvel do cliente.

A Companhia destaca que é importante o cliente conferir a fatura de energia antes do pagamento. No caso do Pix o beneficiário aparecerá como Enel Distribuidora de São Paulo e para as demais modalidades de pagamento como Eletropaulo Metropolitana - Eletricidade de São Paulo S.A – razão social da Enel SP.

A Enel ressalta que as outras formas de pagamento, como débito automático em conta, internet banking, agencias bancárias, postos de pagamentos autorizados, caixas eletrônicos e lotéricas continuam válidas.