Após 3 anos, Romaria de Caucaia tem datas confirmadas e show anunciado

Evento, que chega a sua 80ª edição, foi comentado hoje durante a sessão da Câmara de Cotia

Foto: Wagner Santos / Prefeitura de Cotia





O vereador Celso Itiki (PSD) comentou sobre a 80ª edição da Romaria de Caucaia do Alto até Pirapora do Bom Jesus, durante a sessão ordinária da Câmara de Cotia nesta terça-feira (14).









O evento, segundo o vereador, ocorrerá nos dias 21, 22 e 23 de abril, após hiato de três anos devido à pandemia. Itiki ainda anunciou que o cantor Daniel fará o show de encerramento.





“Domingo passado teve uma reunião da Romaria, de número 80, de Caucaia a Pirapora. Estamos definindo o local do show do Daniel e falando com todos os segmentos das romarias”, disse na tribuna.





A Romaria de Caucaia do Alto à Pirapora do Bom Jesus, declarada como Patrimônio Cultural Imaterial do Município de Cotia, conforme a Lei Municipal nº 1824, de 19 de maio de 2014, é uma tradicional peregrinação religiosa transmitida por gerações e conta com a mobilização civil, sendo realizada constantemente em função de sua história e preservação da tradição local.