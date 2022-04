Romaria de Caucaia à Pirapora do Bom Jesus é incluída no calendário oficial de eventos

Patrimônio Cultural Imaterial do Município de Cotia, a Romaria é uma tradicional peregrinação religiosa transmitida por gerações e conta com a mobilização civil, sendo realizada constantemente em função de sua história e preservação da tradição local

Rogério Franco (PSD), sancionou o Projeto de Lei (PL) que institui no calendário oficial de eventos a Romaria de Caucaia do Alto à Pirapora do Bom Jesus, a ser realizada anualmente no mês de abril. O PL é de autoria do vereador Dr. Castor Andrade (PSD). O prefeito de Cotia,, sancionou oque institui no calendário oficial de eventos a, a ser realizada anualmente no mês de abril.é de autoria do vereador





A Romaria de Caucaia do Alto à Pirapora do Bom Jesus, declarada como Patrimônio Cultural Imaterial do Município de Cotia, conforme a Lei Municipal nº 1824, de 19 de maio de 2014, é uma tradicional peregrinação religiosa transmitida por gerações e conta com a mobilização civil, sendo realizada constantemente em função de sua história e preservação da tradição local.





foi realizada em abril de 2019. Em razão da pandemia do coronavírus, 2020 e 2021 o evento não aconteceu. Cotia e Cia confirmou que a 80ª edição da Romaria deve acontecer em 2023. A última edição da Romaria. Em razão da pandemia do coronavírus, 2020 e 2021 o evento não aconteceu.confirmou que a