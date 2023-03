FalaCidadão: “Por se tratar de uma curva, não temos visão, e como ela é da cor do asfalto, fica impossível visualizá-la de dia e, principalmente, à noite”

Imagem enviada para a coluna #FalaCidadão





Uma lombada foi instalada na altura do número 3.480 da Estrada do Capuava, em Cotia. Imagens enviadas à coluna #FalaCidadão (VEJA ABAIXO) mostram a lombada sem pintura e nenhuma sinalização. Segundo moradores, ela foi colocada no início de março.

Motoristas reclamam de lombada sem pintura e sinalização em estrada de Cotia | leia aqui - https://t.co/D9c78lSrB8 pic.twitter.com/40zs6OPz6X — Cotia e Cia (@CotiaeCia) March 14, 2023









Com isso, muitos motoristas acabam passando batido, tornando-se um risco, já que a via é bastante movimentada por carros, motos e caminhões que a acessam para evitar o trânsito da rodovia Raposo Tavares.





“A nova lombada tem gerado prejuízos e riscos à população que passa por ali. Por se tratar de uma curva, não temos visão, e como ela é da cor do asfalto, fica impossível visualizar de dia e, principalmente à noite, sendo assim, pode vir a causar acidentes mais graves e avarias nos veículos”, disse uma moradora da região.





Após publicação da reportagem, a Prefeitura informou que o Departamento de Sinalização Viária irá ao local para sanar a situação.





(REPORTAGEM ATUALIZADA ÀS 15H25 DO DIA 14/03/2023 COM A NOTA DA PREFEITURA)